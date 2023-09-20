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A Milli Takım'da Kuntz dönemi sona erdi

A Milli Takım'da Kuntz dönemi sona erdi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TFF, geçtiğimiz gün sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmişti. Bugün gerçekleştirilen toplantı da az önce sona erdi. 

KUNTZ DÖNEMİ SONA ERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi, bugün Riva'da yaptığı görüşme sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İKİ ADAY VAR

Ay-yıldızlı ekipte yeni hoca için Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı isimleri öne çıkıyor. İtalyan hoca ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, Avcı ile ise prensip anlaşmasına varıldığı konuşuluyor. 

 

Etiketler tff stefan kuntz türkiye futbol federasyonu
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