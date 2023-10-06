A Milli Takım'da Montella'nın yardımcıları belli oldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, yardımcılığını yapacak isimler belirlendi.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Montella'nın yardımcılıklarını, teknik direktörlük kariyerinin başlangıcından itibaren kendisiyle birlikte çalışmakta olan Daniele Russo ile A Millî Takımımızın 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden kadrosunda yer alan Selçuk Şahin yapacak.

Teknik heyette Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner analiz antrenörü, Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ise atletik performans antrenörü olarak görev alacak. Yukatel Adana Demirspor'dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor'dan Emrah Karakovan ise millî maç dönemlerinde A Millî Takım'da kaleci antrenörü olarak görevlendirilecek.

DHA