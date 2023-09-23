A Milli Takım'ın başına getirilen Montella'nın maaşı ortaya çıktı!

Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın başına getirilen Vincenzo Montella'ya ödenecek ücret belli oldu.

A Milli Takım'ın başına getirilen İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Anlaşmayı duyuran Türkiye Futbol Federasyonu, ödenecek ücreti ise açıklamadı.

Ancak Sabah'taki habere göre 49 yaşındaki hocanın, TFF'den yıllık 1 milyon 800 bin euro maaş alacağı öğrenildi.

Vincenzo Montella için 27 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te TFF'nin Riva tesislerinde tören düzenlenecek.

Bu arada sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Almanya'ya dönen Stefan Kuntz'a da 450 bin euro tazminat ödeneceği öğrenildi.