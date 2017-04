''Adem Türk'ü beğendik Milli Takım'a aldık''

Suriyeli ve Türk çocukların kaynaşmasını amaçlayan "Bir Umut, Bir Ufuk" projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) işbirliği ile gerçekleştirilen "1. SPOR ve KÜLTÜR ŞENLİĞİ" Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Organizasyonun ardından Fatih Terim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, 1. Spor ve Kültür Şenliği'nin odağında çocukların olduğunu vurgulayarak, "Emine hanımefendi de çocuklar için geldi. Hepimiz onlar için geldik. Onları mutlu etmek çok önemliydi. Çocuk deyince insanin ne prensibi kalıyor ne ülkesi kalıyor. Direk onun yüzünün gülmesi için yapamayacağı şeyi yapıyor. Eski futbolcu ağabeyleriyle de unutulmayacak anlar yaşıyorlar. Çocuğu olanlar biraz empati yaparsa sıkıntı çeken çocukların ne durumda olduğunu anlayabilir. Bir çok yaş grubundaki insanlar evsiz ve yurtsuz. Her çocuğun en mutlu anı annesiyle ve babasıyla olduğu andır. Bugünün odak noktası onlar içindi. İyi bir gün oldu. Bana göre her zaman yapmakta fayda var. Her çocuk için bu organizasyonlar yapılmalı. Adem'i de beğendik, milli takıma da aldık, devletimiz onu Türk vatandaşı yaptı artık oynayabilir. Onun dünyasını ülke olarak aydınlattığımız için çok mutluyum" diye konuştu.