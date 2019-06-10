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  5. 10 Haziran 2019 14:35

Burak Yılmaz'dan esprili Emre Belözoğlu ve 'fırça' paylaşımı

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da maruz kaldığı skandal muamele sonrası Burak Yılmaz'dan esprili bir Emre Belözoğlu paylaşımı geldi.

Burak Yılmaz'dan esprili Emre Belözoğlu ve 'fırça' paylaşımı
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EURO 2020 Elemeleri'nde yarın İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, dün gece saatlerinde havalimanında pasaport kontrolünde bekletilmiş ve detaylı aramaya maruz kalmıştı.

Ardından kim olduğu bilinmeyen bir şahıs tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'na röportaj sırasında fırça uzatarak oyuncumuzu kışkırtmaya çalıştı. Yaşananların ardından Burak Yılmaz'dan esprili bir paylaşım geldi. Burak Yılmaz, milli takımın kamp yaptığı otelde Emre Belözoğlu ile fotoğraf paylaştı. Burak, fotoğrafta Emre için, “Yıllarca çok fırçasını yedik” notunu yazdı.

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