Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'asker selamı' açıklaması

UEFA'nın A Milli Takımı'nın Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamıyla gol sevinci göstermesi sonrası soruşturma başlatmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, flaş bir açıklamada bulundu.

Erdoğan, "Onu da şık bulmuyorum. Biraz futboldan anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Burada bir milli takımın bir milli bakışı var ve bunu oradaki bütün seyircilerle paylaşıyor. Bundan daha tabi, doğal bir şey olamaz. Buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler" ifadelerini kullandı.

EURO 2020 Elemeleri'nde geçtiğimiz pazartesi günü Fransa ile oynanan karşılaşmada A Milli Futbol Takımı, deplasmandan 1-1'lik skorla dönerek Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda büyük bir avantaj elde etmişti.

Maçta Kaan Ayhan'ın millilerimiz adına attığı gol sonrasında futbolcularımızın 'asker selamı' vermesi ise anlamsız bir şekilde Avrupa'da gündem olmuştu. Konuyla ilgili UEFA, Kaan'ın attığı golden sonra yapılan 'asker selamı' ile ilgili soruşturma başlatmıştı. (İHA)