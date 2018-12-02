EURO 2020'de Türkiye'nin rakipleri belli oldu

İrlanda’nın Başkent’i Dublin’de yapılacak kura çekimi saat 14.00’te başladı. EURO 2020'de, EURO 2016'da olduğu gibi 24 ülkenin millî takımları mücadele edecek. UEFA Uluslar A Ligi gruplarını ilk sırada bitirerek bu organizasyonun finallerinin Final- Four aşamasına kalan ülkeler için ayrı bir torba oluşturuldu. UEFA’nın hazırlık maçlarının yerine koyduğu Uluslar Ligi’nin A Ligi’ndeki gruplarında zirveyi alan 4 takımın önümüzdeki Haziran ayında şampiyon olmak için çıkacağı Final-Four’un kura çekimi yine Dublin kentinde yapılacak.

A GRUBU: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B GRUBU: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg

C GRUBU: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus

D GRUBU: İsviçre, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, Cebelitarık

E GRUBU: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F GRUBU: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta

G GRUBU: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H GRUBU: Fransa, İzlanda, TÜRKİYE, Arnavutluk, Moldova, Andorra



I GRUBU: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino

J GRUBU: İtalya, Bosna-Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihteştayn

TORBALAR:

1.Torba: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya

2.Torba: Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya

3.Torba: TÜRKİYE, Slovakya, İrlanda Cum., Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail

4.Torba: Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, K.Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan

5.Torba: Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları

6.Torba: Letonya, Lihtenştayn, Andorra, Malta, San Marino

Elemelerin maç takvimi

1.hafta: 21-23 Mart 2019

2.hafta: 24-26 Mart 2019

3.hafta: 7-8 Haziran 2019

4.hafta: 10-11 Haziran 2019

5.hafta: 5-7 Eylül 2019

6.hafta: 8-10 Eylül 2019

7.hafta: 10-12 Ekim 2019

8.hafta: 13-15 Ekim 2019

9.hafta: 14-16 Kasım 2019

10.hafta: 17-19 Kasım 2019

UEFA Uluslar Ligi formatı

Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele edecek. C liginde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise dört grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak.