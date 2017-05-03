Genç Milliler, İspanya’ya yenildi

Hırvatistan’ın ev sahipliği yaptığı ve 16 takımın katılımıyla düzenlenen 2017 U17 UEFA Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda yer alan U17 Milli Futbol Takımı, ilk maçında İspanya’ya 3-2 mağlup oldu.

Hırvatistan’ın Rijeka şehrindeki Rujevica Stadyumu’nda oynanan ve Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Dominik Ouschan’ın yönettiği karşılaşmada Milli Takımın gollerini 5. dakikada Umut Güneş ve 11. dakikada Malik Karaahmet atarken, İspanya’nın gollerini 24. dakikada Sergio Gomez, 33. dakikada Ruiz’in (Penaltı) ve 72. dakikada Morey kaydetti.

Türkiye ikinci maçını 6 Mayıs’ta Hırvatistan ile oynayacak.

Stadyum: HNK Rijeka

Hakemler: Dominik Ouschan, Idan Yarkoni, Goce Petreski

Türkiye: Berke Özer, Ramazan Emirhan Civelek, Ozan Muhammed Kabak, Berk Çetin, Sefa Akgün, Hasan Ali Adıgüzel, Atalay Babacan, Umut Güneş, Yunus Akgün (Dk. 52 Enes İslam İlkin), Malik Karaahmet(Dk. 66 Ali Göçmen), Recep Gül (K)

İspanya: Alvaro Fernandez, Hugo Guillamon, Victor Chust, Mateu Morey, Victor Gomez Perea, Moha (Dk. 78 Alvaro Garcia Segovia), Antonio Blanco, Sergio Gomez (Dk. 59 Jose Alonso), Ferran Torres, Abel Ruiz (K), Jose Alonso

Sarı Kart: Dk. 35 Atalay Babacan, Dk. 80 Sefa Akgün (Türkiye)