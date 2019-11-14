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  5. 14 Kasım 2019 22:24

Merih'ten hayati kurtarış! Damga vurdu

EURO 2020 Elemeleri H Grubu mücadelesinde İzlanda'yı ağırlayan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın son anlarında yaşanan bir pozisyon sonrasında 'Komando' lakaplı futbolcumuz Merih Demiral sayesinde mutlak bir yenilgiden kurtuldu. İstanbul'da oynanan ve 0-0 sona eren maç...

Merih'ten hayati kurtarış! Damga vurdu
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A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile oynadığı karşılaşmanın 82. dakikasında tarihi bir karambol yaşandı ve Merih Demiral harika bir sezgiyle golü önledi.

Bu dakikada İzlanda'nın köşe vuruşunda arka direkte Sigthorsson kafayı vurdu fakat kaleciyi geçen topu Merih Demiral harika şekilde çizgiye gelerek kafayla çizgiden uzaklaştırdı. Sigthorsson seken topa bir kez daha vurdu fakat bu kez Mert ayaklarıyla gole izin vermedi. İzlanda maçta tek pozisyonunu da burada buldu.

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