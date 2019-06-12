Milli kalecimiz Altay Bayındır'a Kosova'da şok saldırı

Kosova - Türkiye Ümit Milli takımları arasında Fadil Vokri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından oyuncular soyunma odasına giderken, milli kalecimiz Altay Bayındır'ın stat görevlileri tarafından nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı fiziki saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

Görüntülerde Ümit Milli Takımı antrenörü Vedat İnceefe olay sonrası Kosova Milli Takımı görevlilerine yaşanan olay nedeniyle sitemlerini dile getirirken görülüyor. Hemen güvenlik görevlilerinin bulunmasını isteyen İnceefe, görevlilere "Hani kardeşlik nerede?" dediği duyuluyor.







