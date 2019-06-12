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  5. 12 Haziran 2019 11:27

Milli kalecimiz Altay Bayındır'a Kosova'da şok saldırı

Kosova'nın başkenti Priştine'de dün akşam oynanan Kosova - Türkiye ümit milli maçı sonrası milli kalecimiz Altay Bayındır'ın stat görevlileri tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Görüntülerde teknik direktör Vedat İnceefe'nin görevlilere "Hani kardeşlik nerede?" dediği duyuluyor.

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Kosova - Türkiye Ümit Milli takımları arasında Fadil Vokri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından oyuncular soyunma odasına giderken, milli kalecimiz Altay Bayındır'ın stat görevlileri tarafından nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı fiziki saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

Görüntülerde Ümit Milli Takımı antrenörü Vedat İnceefe olay sonrası Kosova Milli Takımı görevlilerine yaşanan olay nedeniyle sitemlerini dile getirirken görülüyor. Hemen güvenlik görevlilerinin bulunmasını isteyen İnceefe, görevlilere "Hani kardeşlik nerede?" dediği duyuluyor.


 
 
 

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