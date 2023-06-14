Milli takımda sakatlık depremi! Kadrodan çıkarıldı
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkartıldı.
EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'ndan kötü bir haber geldi.
Milli takımda Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.
Çağlar, A Milli Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı."
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