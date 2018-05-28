Türkiye, İran'ı 2 golle geçti

Türkiye, hazırlık maçında 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran'ı 2-1 mağlup etti. A Millilere galibiyeti getiren goller 6. ve 50. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. İran'ın tek golünü 90+2'de Ashkan Dejagah penaltıdan attı.

İLK YARI

2. dakikada A Milli Takım gole çok yaklaştı. Orta sahadaki ikili mücadelede topu rakibinden kapan Okay Yokuşlu, ara pasını Cenk Tosun'a gönderdi. Cenk'in ceza sahasına girer girmez çektiği şutta kaleci Beiranvand gole izin vermedi.

6. dakikada Türkiye öne geçti. Sağ kanatta topla hareketlenen Mehmet Topal, pasını ceza sahasına hareketlenen Cenk Tosun'a verdi. Cenk'in ceza sahasında İranlı savunma oyuncusu Cheshmi'yi çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

17. dakikada milli takım etkili geldi. Cenk Tosun, pasını savunmanın arkasına sarkan Yusuf Yazıcı'ya verdi. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf'un şutunda, Beiranvand meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada İran gole yaklaştı. Şener'in orta sahadaki hatalı geri pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jahanbakhsh pasını Hajsafi'ye verdi. Hajsafi'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı golü önledi.

27. dakikada Jahanbakhsh'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Serkan bir kez daha meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

34. dakikada Türkiye ikinci gole çok yaklaştı. Cengiz pasını sol kanatta hareketlenen Hasan Ali'ye gönderdi. Sol kanadın ceza sahasına yakın bölgesinde rakibini çalımlayan Hasan Ali, pasını tekrar Cengiz'e aktardı. Cengiz'in ceza yayının sol çaprazından çektiği sert şutta kaleci Beiranvand topa son anda direk dibinde müdahalede bulundu ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Türkiye ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Yusuf Yazıcı, pasını savunmanın arkasına hareketlenen Cenk Tosun'a gönderdi. Cenk'in ceza sahasına girmeden yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-0

75. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Beiranvand meşin yuvarlağı kontrol etti.

89. dakikada Channejhad'ın ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşta top auta gitti.

90+1. dakikada İran'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Channejhad'ın şutunda kale çizgisi üzerinde Ömer Bayram'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Kovalenko, penaltı noktasını gösterdi. Kovalenko, Ömer Bayram'ı da kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 90+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Dejagah, topu ağlarla buluşturdu: 2-1

Karşılaşma, Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Valentin Kovalenko, Ruslan Serazitdinov, Alisher Usmanov (Özbekistan)

Türkiye: Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 86 Ömer Bayram), Mehmet Topal (Dk. 78 Umut Bulut), Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder (Dk. 46 Serdar Gürler), Emre Akbaba (Dk. 58 Oğuzhan Özyakup), Yusuf Yazıcı (Dk. 65 Deniz Türüç), Cenk Tosun (Dk. 78 Tarkan Serbest)

İran: Beiranvand, Rezaeian, Cheshmi, Pouraliganji, Mohammadi, Hajsafi (Dk. 59 Amiri), Shojaei (Dk. 68 Ebrahimi), Ansarifard (Dk. 71 Dejagah), Jahanbakhsh (Dk. 75 Torabi), Taremi (Dk. 59 Ghoddos), Azmoun (Dk. 80 Channejhad)

Goller: Dk. 6 ve 50 Cenk Tosun (Türkiye), Dk. 90+2 Dejagah (Penaltıdan) (İran)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Ömer Bayram (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 43 Emre Akbaba (Türkiye), Dk. 72 Cheshmi (İran)