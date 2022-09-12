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Türkiye-Lüksemburg maçının öncelikli biletleri satışta

Türkiye-Lüksemburg maçının öncelikli biletleri satışta

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışı başladı.

TFF, A Milli Futbol Takımı'nın 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışı başladığını duyurdu. Öncelikli satıştan sadece sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü'nün kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabiliyor.

 Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bir gün sürecek öncelikli bilet satışından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü'nün kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabiliyor.

GENEL SATIŞ YARIN 11'DE BAŞLIYOR

Türkiye-Lüksemburg maçının genel bilet satışı, yarın saat 11.00'de başlayacak.
Biletler www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler konusunda sorumluluk kabul edilmeyecek.


Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Milli maçın bilet fiyatları ise kale arkası tribünler için 50, doğu ve batı tribünler için ise 100 lira olarak belirlendi.

 

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