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Ümit Milli Futbol Takımı, San Marino'ya fark attı

Ümit Milli Futbol Takımı, San Marino'ya fark attı
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2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 3'üncü maçında Ümit Milli Futbol Takımı, konuk ettiği San Marino'yu 5-0 mağlup etti.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede milli takımın gollerini 5'inci ve 37'nci dakikalarda Enis Destan, 80, 82 ve 87'nci dakikalarda Erencan Yardımcı kaydetti.

Ay-yıldızlıların San Marino ile oynadığı karşılaşmayı TFF İcra Kurulu ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen de tribünden izledi. Karşılaşmanın devre arasında Türkiye ile San Marino heyetleri arasında hediye ve forma takdimi yapıldı. Ümit Milliler, elemelerdeki bir sonraki maçını 17 Ekim Salı günü Jelgava'da Letonya ile oynayacak.

DHA

Etiketler ümit milli futbol takımı san marino
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