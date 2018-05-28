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  5. 28 Mayıs 2018 17:04

Umut Bozok'tan Lucescu'ya yanıt !

Lucescu'nun 'Milli takım davetini reddetti' dediği Umut Bozok, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Umut Bozok'tan Lucescu'ya yanıt !
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Fransa Ligue 2'de Nimes Olympique formasıyla gol kralı olan ve gelecek sezon Ligue 1'de mücadele edecek Umut Bozok, A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun dün düzenlenen basın toplantısında, kendisi hakkında söylediği sözlere yanıt verdi.

Lucescu'nun basın toplantısında söylediği, "Umut Bozok'u birçok kez seyrettim. Milli takım için henüz hazır değil, beklemek lazım. Milli Takımı istemek lazım. U21'i reddetti, unutmayın. Bu formayı sevmek lazım, bu forma reddedilmez, hangi yaşta olursa olsun. İleride bakacağız" sözlerinin hatırlatılması üzerine genç golcü şu yanıtı verdi:

 "Ümit Milli Takımı asla reddetmedim. Çağırdıklarında hep gittim ama son maçlarda beni davet etmediler. Geniş listede davet ettiler ama final listesine seçilmedim."

Lucescu: Milli takım reddedilmez !Lucescu: Milli takım reddedilmez !

 

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