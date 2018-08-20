Mourinho'dan kadın muhabire tepki !

İngiltere Premier Lig’in ikinci haftasında Brighton’a deplasmanda 3-2 yenilen Manchester United, süpriz bir sonuca imza attı. Karşılaşmanın ardından kendisi ile röportaj yapan kadın muhabiri terleyen Manchester United Menajeri Jose Mourinho, bakışları ile sinirini belli etti. BeIN Sports muhabiri Carrie Brown’ın kendisine sorduğu soruları beğenmeyen Jose Mourinho, vücut dili ile kadın muhabiri tersledi.

“Manchester United büyük üne sahip bir takım… Bugün oynanan oyunun Manchester United’a yakıştığını düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruya sert bir bakış fırlatarak cevap veren Jose Mourinho, “Hatalar yaptık ve bunun bedelini ödedik” dedi. Jose Mourinho, takımda iletişim sıkıntısı olduğu ile ilgili Carrie Brown’ın yaptığı eleştiriye ise “Takımdaki iletişim sıkıntısını kenardan izleyerek görebildiğinize göre işinizde harika olmalısınız” cevabı vererek tersledi.

Carrie Brown, bakışları ve sözleri ile kendisi tersleyen Jose Mourinho karşısında son sorusunu kekeleyerek sorarken yine “Hatalar yaptık ve bunun bedelini ödedik” şeklinde bir yanıtla karşılaştı.

Jose Mourinho, basın toplantısında ise maç ile ilgili “Rakibimiz kazanmayı bizden daha çok istedi ve üç puanı aldı” değerlendirmesinde bulundu.