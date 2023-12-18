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Murat Sancak ile Onyekuru arasında gerilim giderek artıyor

Murat Sancak ile Onyekuru arasında gerilim giderek artıyor
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Murat Sancak'ın Henry Onyekuru hakkındaki sözleri sonrası yıldız oyuncudan cevap gelmişti. Onyekuru'nun Galatasaray maçından sonra sarı-kırmızılı oyuncularla samimi hareketlerini gördükten sonra soyunma odasında tartıştığını ifade eden Murat Sancak, sonrasında Onyekuru'yu takımdan gönderdiğini ifade etmişti.

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın kendisi hakkında söylediği sözlere sosyal medya hesabından cevap verdi. Onyekuru'nun bu cevabı sonrası Murat Sancak tekrar yanıt verdi.

"SOYUNMA ODASINDA DA AĞZIMA GELENİ SÖYLEMİŞTİM ONA"

Murat Sancak: "Onyekuru Galatasaray maçında alkışlanmıştı. Onyekuru ile Muslera haşır neşir olmuştu maçtan sonra. Ben ondan sonra Henry Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni söylemiştim ona. Benden ekmek yiyorsun sen, buraya ihanet edemezsin. Eski takım arkadaşın olabilir, maçtan sonra gidersin soyunma odasına, orada tebrik edersin... Herkesin seyrettiği ve başka bir takımın şampiyonluk yarışında olduğu maçta sen saha ortasında haşır neşir olup rakip oyuncuya sarılamazsın, eğlenemezsin."

"DÜNYA KULÜPLERİNE NE KADAR KARAKTERSİZ OLDUĞUNU VİDEOSUYLA DUYURACAĞIZ"

Murat Sancak: "O şeref yoksunu hadsiz ve nankör Henry'e sorarım, senin alacağın var mı ki başkasının alacağı kalsın? Ama merak etmesin, kulübü dahil bütün dünya kulüplerine ne kadar karaktersiz olduğunu videosuyla duyuracağız. Nokta."

Etiketler Murat Sancak Onyekuru gerilim
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