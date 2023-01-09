Murat Sancak: Şampiyon belirlenmiş

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, Başakşehir maçının ardından konuştu. Sancak, "Transfer yapmaya gerek yok. Şampiyon belirlenmiş, kimin 2., kimin 3. olacağı belirlenmiş bana göre." dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve Başakşehir'in Adana Demirspor'u evinde 2-1 mağlup ettiği maçın sonunda iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

İki takım arasında gerginlik yaşandı

Başakşehirli Stefano Okaka ve Adana Demirsporlu Badou N'Diaye arasında yaşanan gerginlik sonrası saha karışırken futbolcular Okaka ile N'Diaye'nin arasına girerek olayı yatıştırmaya çalıştı.

"Ortalığı yumuşatmak istedik"

Maçın ardından Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, hakemin maç yönetimi ve maç sonundaki kavgayla alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Murat Sancak, "77 numara galiba, bizim Gökhan Töre'ye küfür etmiş herhalde. Biz de ortalığı yumuşatmak istedik." dedi.

"Derhal MHK'nın istifasını istemesi lazım"

Hakemler konusunda eleştirilerde bulunan Sancak, "Şuna bakmak lazım, Beşiktaş maçında bir önceki sene Adana'daki maçı katleden Şansalan ve ekibi İstanbul'daki maça verildi. O maçta yaşananlara bakılınca, 3 tane penaltı ve bir kırmızı kart verilmedi. Sivasspor - Galatasaray maçında verilen gol gölgede bırakıldı. Gözümüzü soka soka merkez hakem komitesi, bir önceki yılın problem yaşadığımız hakemi Beşiktaş - Adana Demirspor maçına veriyor.

Adana Demirspor - Başakşehir maçına ya da başka bir maça verilse sesimizi çıkarmayacağız. Burada art niyet arıyoruz. Mehmet Büyükekşi'ye sesleniyorum, derhal MHK'nın istifasını istemesi lazım." ifadelerini kullandı.

"Şampiyon belirlenmiş"

Başakşehir maçının hakemi Arda Kardeşler hakkında konuşan Murat Sancak, "Arda Kardeşler atanınca federasyonu aradım ve "Ne yapmaya çalışıyorsunuz?" dedim. Geçen sezon yine bu statta yine olmayan bir penaltı yaratıldı ve 2-1 kaybettik. Bugün de bu maçı katletti Arda Kardeşler, eyyamcılık yaptı. İlk yarıda bizim penaltı pozisyonumuz var. VAR çağırmıyorsa eğer bizim penaltı verilen pozisyonda çağrılmaması gerekiyor. Başımıza bunların geleceğini biliyorduk. Endişelerimizi dile getirdik ve maalesef aynısını yaşadık. Transfer yapmaya gerek yok. Şampiyon belirlenmiş, kimin 2., kimin 3. olacağı belirlenmiş bana göre. Ligden düşenler de kendilerine göre bellidir.

Transfer yapmaya da gerek duymuyorum. Her adım attığımızda engellerle karşılaşıyoruz. Adana Demirspor, şu anda futbol camiasında en çok severek izlenen takım. Ama maalesef her maçta engelleniyoruz. Bir Antep maçı var, evlere şenlik. Merkez Hakem Komitesi'nin artık bu işi kaldırma şansı yok. Önümüzdeki her maçta yine gündeme gelecek. Buradan tekrar söylüyorum Mehmet Büyükekşi'ye bu kurulu da değiştir. İstedikleri gibi at koşturuyorlar. Transfer yapmaya da gerek yok. Türk futbolu eğer böyle devam ederse daha da geri gidecek." sözlerini sarf etti.