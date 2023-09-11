Murat Ülker açıkladı: Ali Koç'un stadyum sponsorluk teklifi olacak
İş insanı Murat Ülker, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stadyum için yeni sponsorluk teklifi yapacağını açıkladı.
Murat Ülker, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stadyum için yeni sponsorluk teklifi yapacağını söyledi.
"GAYRETİNİ TAKDİR EDİYORUM"
Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Murat Ülker, "Ali Koç Bey'in stadyumun adının 'Fenerbahçe Atatürk Stadyumu' olarak değiştirilmesi gayretini takdir ediyorum, kongre üyelerini de tebrik ediyorum." dedi.
"FENERBAHÇELİLİK BUDUR"
Murat Ülker ayrıca, "Duyduğum kadarıyla Ali Bey'in yeni stadyum sponsorluk teklifi olacakmış. Bu teklifi de memnuniyetle karşılıyorum. Fenerbahçelilik budur!" ifadelerini kullandı.
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