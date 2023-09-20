Murat Ülker Acun Ilıcalı'nın takımına sponsor oldu

Murat Ülker, sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e sponsor olduğunu açıkladı.

Godiva Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ülker, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e sponsor olduğunu açıkladı.

Ülker, "Acun Ilıcalı ile size heyecan verici haberimiz var Hull City ile @mcvitiesofficial bir arada!

Bu iş birliği, Türk girişimciliğinin global arenadaki gücü açısından çok anlamlı! Hull City’nin kaplanlı formalarında ve antrenman kıyafetlerinde efsanevi McVitie’s logosunu görmek hepimiz için iftihar sebebi. Bir başarı yolculuğunda bir aradayız" ifadelerini kullandı.