Mustafa Cengiz taraftara müjdeyi verdi !

Oyuncuların açıklamaları sonrası mikrofona geçen Mustafa Cengiz; "Pazartesi veya Salı günü taraftarlarımıza bir iyi haber daha vermek istiyoruz. Stoke City ile görüşmelerimiz sürüyor. Kulüp CEO'sunun bir cenazesi vardı o yüzden hafta başına bir görüşme daha aldık. İnşallah hayırlısıyla güzel haberler vereceğiz." sözlerini kullandı.

Öte yandan Badou Ndiaye, Stoke City'nin İngiltere Championship'te oynadığı Preston maçında 18 kişilik kadroda yer almadı.

"HAYALİ RAKAMLAR UÇUŞUYOR ORTADA"

"(Gomis için) Sosyal medyayı ben de izliyorum. Menajerlere kızmıyorum. Hayali rakamlar uçuşuyor ortada. Tüm futbolculara teklif var, ses var. Biz ise görüntü arıyoruz. Her futbolcuya profesyonel dünyada teklif olur. Emre'nin duruşu bizi duygulandırdı, mutlu etti. Onlar (Alanyaspor) da başka bir takımın teklifini bekliyordu. Doğaldır. Bir kızı çok kişi ister, bir kişi alır."





"YEMİN EDERİM F.BAHÇE'YE KARŞI BİR ŞEY YOK"

"Sitemizde sus işareti mi yapmışız? Haberim yok. Yemin ederim Fenerbahçe'ye karşı öyle bir şey yok. Bir insanı hatasından dolayı yargılayamazsınız. Ben bir camiayı temsil ediyorum. Biz kavgayla bir yere varamayız. Rakiplerimiz çok güçlü ve çok değerli camialardır. Bunu düşünerek sevgili rakiplerimizin hareket etmesini temenni ederim ama akıl veremem. Benim bir düşmanlığım veya garezim yok. Biz yönetim olarak Galatasaray'ın açık ve şeffaf olduğuna inanıyoruz. Başkalarını bilmiyorum. Laf atmıyorum. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Kendimize de duyuyoruz. Bu kadar..."

MUSTAFA CENGİZ'DEN STADYUM MÜJDELERİ

"Statta ışıklandırmaya önem verdik. 2011'de yapıldı stat. Bir bakıma yapmamız gerekiyor. Bakım yaptığımızda boyayı yapacağız. Gri beton kısmından ben de bir taraftar olarak müthiş sıkıntılıyım. Trafikten de şikayetçiyim. Belediye sağolsun el attı olaya. Şu an çok sıkı çalışıyorlar. Hem yol hem de ışıklandırma, zemin açısından her şeyi yapma sözünü verdiler. 6 daire başkanı geldi, incelemede bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz."

"SAVUNMA VE SANTRAFORA İHTİYAÇ VAR"

"İhtiyaçlar eskimez. Hep yeniliğe ihtiyaç duyar. Gereken pozisyonlarda savunma da var santrafor da var. Elimizden geleni yapacağız. Sevgili hocamıza çok teşekkür ediyorum. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde de ülkemizin başını yere değdirmeyiz."