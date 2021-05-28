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Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Yakın çevresine dert yandı" şeklinde çıkan haberler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yakın çevresine dert yandı şeklinde yapılan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

Cengiz, "Benim bu şekilde beyanatım olmadı, yakın çevrem ile bile bu şekilde düşüncelerimi paylaşmam" dedi.

Galatasaray'da yaklaşan olağan genel kurul öncesi mevcut Başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz, "kaçan 2 şampiyonluktan 130 milyon Euro kaybımız var" şeklinde bir beyanatı olmadığını belirtti.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Mustafa Cengiz, "Benim hiçbir yakınıma bu şekilde bir beyanatım olmadı. Böyle şeyleri yakın çevrem ile bile paylaşmam. Fatih Terim, Galatasaray'a hizmet etmiş değerli bir üyemizdir ama ben görevde bulunduğum süre boyunca kendisi ile çalışmayacağımı daha önce de açıklamıştım. İnsan, düşman gördüğü biri ile çalışmaz. Yanlış anlaşılmasın ben kimseye düşman değilim, rakiplerime bile. Beraber çalıştığım kimseye düşman olmam. Beni düşman olarak görenlerle çalışmam mümkün değil. Benimle alakalı doğruluğu olmayan haberler yapan kişiler hakkında ise dava açacağım" dedi.

Etiketler Galatasaray mustafa cengiz dert fatih terim galatasaray
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