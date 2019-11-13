Mustafa Cengiz'den istifa ve seçim açıklaması!

Bugün gerçekleştirilen divan kurulu toplantısına katılmayan Galatasaray Başkanı Kulübü Mustafa Cengiz, GSTV'de açıklamalarda bulundu.

"İbra edilmediğimiz anı ve geceyi hiç unutmuyorum. Biz kazık çakmadık. Biz bir sevdanın peşindeyiz. Duygularımı iyi hatırlıyorum. Fatih Hoca aradı, çok üzüntülüydü. Etkiliyor. Dışarıda kış varken, içeride bahar olmaz. 'Merak etme hocam' dedim."

"BIRAKSAYDIM KAÇTI DİYECEKLERDİ"

"Ayrılabilirdim, bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım. Bıraksaydım 'Kaçtı' denecekti. 10 futbolcunun serbest kalma durumu vardı. Acıyı, bal eyledik."

"14 arkadaşımız evet deseydi, o gün idari açıdan ibra edilecektik. Biz 2525 oyla seçilmişiz. 3 adaya da saygı duyuyorum, hepsinin oylarının toplamından fazla. Seçimle gelenin seçimle gittiği ortamda, ben bunu kabul edemedim. Galatasaray benim sevdam."

"Ben bir davayı sürdürebilmek, daha müreffeh bir Galatasaray verme hevesindeyim. Bu nedenle mücadeleye devam dedim. Mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim. Benim atalarım da öyle."

"Taraftarımıza, camiamıza seslenmek istiyorum, ben diyorum ki şu anda gündemimde seçim yok. Uğraştığımız işler var."

"YARGIYA MÜDAHALE VAR"

"Bazı üye arkadaşlarımızın yargıya müdahalesi var. Mücadele ediyorlar bizim seçime girmememiz için. 'Seçime gir, imza topla Mustafa Cengiz' demiyorlar. Eşit şartlarda düello edersiniz, bu tam tersine."

"MAHKEME NE KARAR VERİRSE, BEN ONA HAZIRIM"

"Seçime gidelim, Mustafa Cengiz olmasın'. Ben buna da peki diyorum ama taraftarıma laf anlatamam, bunun için mücadele etmem gerek. Mahkeme ne karar verirse, ben ona hazırım. Hiç de beis duymam. Taraftara anlatmam gerek. Bana popülist diyorlar utanmadan. Evet ben popülistim, taraftarın popülistiyim. Taraftar olmazsa ben yokum."

"EN AZ 10 FUTBOLCU SERBEST KALIRDI"

"İbra edilmediğimde ayrılsaydım en az 10 futbolcu serbest kalırdı. Benim gündemimde şu an seçim yok. "Eğer mahkeme derse 'Seçime gideceksiniz, Mustafa Cengiz olmayacak', başım gözüm üstüne. Ne diyebilirim? Tekrar tekrar ben de yoruldum. Galatasaray için hizmet etmeye çalışıyorum, mahkeme mahkeme koşturmak istemiyorum."

"İLK DEFA BİR TÜRK TAKIMI CAS'TA DAVA KAZANDI"

"Galatasaray bir raya girdi. Ben kimseyi kötüleme anlamında konuşmuyorum. Görevi devraldığımda transfer yasağı vardı, insanlar unuttu bunları. 2 yılda her şeyi unuttular. 147 milyon euro zarardan nasıl Galatasaray'ı kurtarıp 4 yıllık uzlaşma anlaşması yaptınız diye bir kişi sormadı. Biz bunu yaptık. UEFA'ya 4 ay izin verin dedik. Bunun en büyük nedeni, o popülist dediğiniz taraftarlar. Seyirci patladı, mağazalardan alış arttı. Bize sağ olsunlar içeriden soran olmadı ama UEFA'dan soranlar oldu. Biz üst kurulla kapıştık tabir-i caizse. UEFA bunu izledi, yeniden yargılanmamızı istedi. Peki dedik, CAS'a gittik. İlk defa bir Türk takımı CAS'ta dava kazandı. Bizimle beraber UEFA'ya savunma yapan bir Avrupalı kulüp savunmaya 1.5 M € harcadı, biz ise ilk aşamada hep cebimizden harcadık. İkinci aşamada ise CAS için avukata 35.000 Frank + kazanınca 10.000 ödedik."

"ALMADIK KUPA BIRAKMADIK"

"Bu yıl Türkiye'de almadık kupa bırakmadık. 2 yılda 4 kupa aldık. Gelirlerimiz Türkiye tarihinde rekor kırdı. Bu bize nasip oldu. Amatörlerde çok düşük bütçelerle büyük başarılar yakaladık. İnsanlar bunları unutuyor. Basketbolda 15-20 kat bütçeli bir rakibimizi 19 sayıyla yendik. Voleybolda takımımızın bütçesi, rakiplerimizin bir oyuncusunun maaşı kadar. Kız takımımızın bütçesi 0.8 $."

NEDEN DİVAN KURULUNA KATILMADI?

"20 ayda 3. kez seçime gideceğiz, insaf ya! Beni beğenmiyor olabilirsin ama kazık çakmayacağız. Yusuf Günay iki gündür hastanede, Abdurrahim Albayrak boynunu çeviremiyor. Yapmayın arkadaşlar! Divan'a katılmamanın en büyük nedeni, Riva, Florya, yapılandırma projeleri üzerine çalışıyorum. Tüzük tadili yapacaktık, 2. plana atıldı. Ben muhalefete de saygı duyuyorum, hakaretler hariç. Divan Kurulu'nda kalbimizi kanatıyorlar, Divan Kurulu Başkanı da buna izin veriyor. Bunun yolunu açarsanız, o yol otoban olur. Divan başkanlığı, bu saygısız konuşmaları kesmek zorunda. Bunlar beni üzüyor, yoksa divan kuruluna katılırım, ne olacak."

"FLORYA YENİDEN BİZİM OLACAK"

"Borç yapılandırmasında 250 milyon TL nakit aldık. Futbolcularımıza olan borçları temizledik. Çok iyi durumdayız. Ayrıca 750 milyon TL 5 yıllık yapılandırma aldık. İlk 2 yılı ödemesiz. 6 ay faizleri ödeyeceğiz. Galatasaray rahatlıkla altından kalkar. Avrupa'nın en büyük gelişim gösteren 4. takımıyız. UEFA şu anda bütün kulüplere Galatasaray'ı örnek gösteriyor. Ama nasıl yapıyoruz, gel bir de bize sor. Florya yeniden bizim olacak, bunun için çalışıyoruz. İnşallah Kemerburgaz'da iyi bir şey yapacağız."

FATİH TERİM İLE ARASINDA SORUN VAR MI?

"Teknik heyetle aramızda sorun olduğu devamlı medyada konuşuluyor. Hoca, söyleyeceği bir şey varsa açıkça söyler. ben de öyleyim. Adrenalinin yüksek olduğu anda öfkeyle bir şey söylüyorsunuz, tabii o söz her yere çekilebilir. Hoca ile her hafta görüşürüz. Bir tek Ozan Kabak transferinde hocamdan ricada bulundum. Hocam çok gönüllü değildi. Ancak İtalyanlar 7,5 milyon €'ya Ozan'ı kesin kaparlardı. Ozan da sağ olsun gitmedi. Almanya'dan gelen 11 milyon €'ya ihtiyacımız vardı."

"HOCAMIZIN KREDİSİ ÇOK FAZLA"

"Savurgan davranılıyor, Diagne'ye Falcao'ya dünya paralar veriliyor deniyor. Galatasaray maddi olarak artı durumda. Doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık zaman gösterecek. Biz iki yıldır şampiyonuz ve liderin 2 puan gerisinde. iddaa'da da şampiyonluğun favorisiyiz. İki yıl başarısız olursak, zaten kimse durmaz. Herkes onurlu insan, ben de hocamız da. Başarılı durumdayız, hocamızın kredisi de çok fazla."

"10 NUMARAYI TUTTURAMADIK"

"Galatasaray'ın kadrosunda en az 2-3 dünya yıldızı olmalı. Real Madrid'den 6'da yeseniz, 36'da yeseniz, Galatasaray'ın adı öyle kolay silinmez. Galatasaray her zaman 10 numaradır ama bu ara maalesef 10 numarayı tutturamadık."

"Böyle seyirci kimsede yok! PSG ve Real Madrid şok oldu. Marca'dan biri 'Orası cehennem değil, hoparlörle destekliyorlar' yazdı. Madrid'de yemekte bu konuşuldu, 'Siz şahit oldunuz mu?' dedik, 'Hayır' dediler. Bu statta desibel rekorları kırıldı."

"FALCAO HIZLA DÜZELECEK"

"Falcao, Monaco'dan sözleşme uzatma teklifi aldı ama kabul etmedi. Kaleden top çıkarmak isterken aşil tendonunu zorladı. İspanya'da bu sakatlığını bilen kendi doktoruna gitti. Çok namuslu bir insan, kendisine sordum hızla düzelecek. "

HAKEM AÇIKLAMASI

"Bir kulüp başkanı 'Taçtan gol yedik' dedi, o hakem kenara çekildi. Bizim maçımızda, bir hakem hata yaparsa, biz de onun kenara çekilmesini bekleyeceğiz. Adalet herkes için geçerli."

