Ndiaye ayrıldığına bin pişman !

ŞİMŞEKLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Galatasaray'daki dinamik yapısının ve formunun çok uzağında kalan Ndiaye'nin saha içinde neden olduğu bu olay, Ada basınında da büyük yankı uyandırmış, performansı nedeniyle sıklıkla eleştirilen yıldız futbolcu, bu olayın üstüne şimşekleri iyice üzerine çekmişti.

PENALTIYA NEDEN OLDU

Ndiaye, son olarak Arsenal ile oynanan karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken bir pozisyondaki kontrolsüz müdahalesiyle penaltıya sebebiyet verdi. Dakikalar 89'u gösterdiğinde Aubameyang, N'Diaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

Arsenal'in yıldız ismi Lacazette bu ikramı geri çevirmedi ve topu ağlarla buluşturarak skoru 3-0 yaptı. Geride kalan dakikalarda başka gol olmadı ve alınan bu sonucun ardından Arsenal 51 puana yükselerek Devler Ligi iddiasını sürdürdü. Stoke City ise arka arkaya 3. yenilgisini aldı.