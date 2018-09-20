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  4. 20 Eylül 2018 15:45

Nedven'den skandal hareket ! Hakem odasını bastı...

Juventus Başkanvekili Pavel Nedved'in Ronaldo'ya kırmızı kart gösteren hakem Felix Brych'e öfke kustuğu belirtildi.

Nedven'den skandal hareket ! Hakem odasını bastı...
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Valencia – Juventus maçının 30. dakikasında Cristiano Ronaldo’ya kırmızı kart verilmesi sonrası, mücadele için Mestalla’da bulunan Juventus yetkililerinin çıldırdığı öne sürüldü.

Marca’da yer alan habere göre; Juventus Başkanvekili Pavel Nedved ve diğer iki yönetici, VIP bölümündeki yerlerinden kalkarak direkt olarak hakem soyunma odasının önünde beklemeye başladılar. Olaylara şahit olan bir gazetecinin aktarımına göre, Felix Brych gelir gelmez bir öfke patlaması yaşandı. Hakeme bağırarak Ronaldo’yu atmasının büyük bir hata olduğunu dile getirdiler.

Juventuslu 3 yönticinin öfkelerinin dinmek bilmediği ve Felix Brych’in sessiz sakin biçimde soyunma odasına doğru yürüdüğü ifade edildi.

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Öte yandan, Cristiano Ronaldo’ya otomatik olarak 1 maç ceza geldiği ve UEFA’nın Ronaldo’nun cezasını 1 maçta tutabileceği belirtildi. Böylece Ronaldo’nun 2 Ekim’deki Young Boys maçını kaçıracağı ancak 23 Ekim’de eski takımı Manchester United’a karşı Old Trafford’da sahaya çıkabileceği vurgulandı.

Juventus , ronaldo , Pavel Nedved
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