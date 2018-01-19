Negredo ve Quaresma'ya 25 milyon Euro !

Transferin en hareketli kulübü Beşiktaş’ta her an sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Yurt dışında bulunan ve bu konudaki görüşmeleri sürdüren Başkan Fikret Orman’ın almaktan çok satmak konusunda pazarlıklar yaptığı bildirildi.

İskoç ekibi Celtic’in yanı sıra İngiliz kulüplerinin de ciddi tekliflerde bulunduğu Tosic, ilk ayrılacak isimlerin başında. Bu oyuncuya 3 milyon pound teklif eden İngilizler, fiyatı 4’e çıkartırsa Orman el sıkışacak. Ancak Beşiktaş’ta ayrılması muhtemel isimler bununla sınırlı değil. Diğer yıldızlara da çok cazip teklifler var.

İki yıldıza toplam 25 milyon euro!

Cenk’i 27 milyon euroya satan Beşiktaş’ın diğer golcüsü Negredo’ya da Çin’den 10 milyon euroluk teklif var. ‘Asla gitmem’ diyen Q7’ye ise 15 milyon bonservis, 7 milyon euro yıllık maaş teklif edildi. Sezon başında İspanya’dan getirilen ancak ilk yarıda bekleneni veremeyen Negredo’yu da Çinliler istiyor. İspanyol Boğası’na ismi açıklanmayan bir Çin kulübünün 10 milyon euro teklif ettiği bildirildi.