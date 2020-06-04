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  4. 04 Haziran 2020 21:49

Nihat Özdemir'den flaş açıklama: ''3 hafta seyircili oynanabilir''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Şartlar düzelirse Süper Lig'de son 3 haftayı seyircili oynatmak istiyoruz.'' açıklamalarında bulundu.

Nihat Özdemir'den flaş açıklama: ''3 hafta seyircili oynanabilir''
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Ekonomist Dergisi'ne konuşan Hinat Özdemir, "Temmuz'da eğer Koronavirüsün kaybolması durumunda, şartlar da izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir. Ana hedefimiz seyircisiz ama şartlar izin verirse son 3 hafta seyircili olabilir. "Biz ve sağlık kurulumuz sorumluluğu alıyoruz." dedi.

Süper Lig'deki yarışı anlatan Özdemir, "Bizim ligimizde hem şampiyonluk yarışında, hem de küme düşme hattında kıyasıya mücadele var. Dolayısıyla tescil gibi bir karar söz konusu değildi. Olmazsa olmazımız bu maçları tamamlayarak oynanması yönünde. O yolda gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

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