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O anlar sosyal medyayı salladı: Mert Hakan - Berisha pozisyonu...

O anlar sosyal medyayı salladı: Mert Hakan - Berisha pozisyonu...

Sarı lacivertliler, rakibinin kırk beş dakikayı on kişi oynadığı maçta Kayserispor'a 1-0 elenerek kupaya veda ederken gece Mert Hakan ve Berisha'nın pozisyonu damga vurdu.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından İlker Yağcıoğlu da Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşması sonrasında sarı lacivertlilerin santraforu Mergim Berisha'yı eleştirdi. 'Allah kimseyi Berisha'nın forvet olduğu takımla sınamasın' diyen İlker Yağcıoğlu, Berisha'nın Fenerbahçe takımını on kişi oynattığını savundu.

BERİSHA İLE MERT HAKAN POZİSYONU MAÇA DAMGA VURDU
Karşılaşmanın ikinci yarısında gelen ortaya yükselen Mergim Berisha, kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi. Bu pozisyonun devamında Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşını itti ve iki elini yana açarak 'Bu nasıl kaçar?' şeklinde tepki gösterdi.
Berisha yaşananlardan sonra takım arkadaşına dönerek şaşırdığını ifade etti. Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde bir forvet takviyesi yapması bekleniyordu fakat transfer gerçekleşmedi.

'ALLAH KİMSEYİ BERİSHA İLE SINAMASIN'
Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından sarı lacivertlilerin forveti Berisha'ya yüklendi.

'Allah kimseyi Berisha'nın santrfor olduğu bir takımla sınamasın. Dün gece yine takımı 1 kişi eksik oynattı.'

Etiketler mert hakan berisha
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