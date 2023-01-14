Okan Buruk tarihe geçti
Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği maç ardından tarihe geçti.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda karşılaştığı Hatayspor’u 4-0 mağlup etti.
Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk tarihe geçti.
Buruk’tan önce Galatasaray’ı çalıştıran Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Reiner Hollmann, sarı-kırmızılıların başında ligde 8 ve üzerinde üst üste galibiyet alan teknik direktörlerdi.
Okan Buruk, Hatayspor mücadelesiyle birlikte bunu başaran 4. Galatasaray teknik direktörü oldu.
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