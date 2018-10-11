Olaylı U21 maçına PFDK'dan ağır fatura !

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı Konyaspor-Beşiktaş U21 karşılaşmasının faturasını kesti.

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



OLAYLI U21 MAÇI

Atiker Konyaspor Kulübü sporcusu Oğuzhan Nemli'nin, 07.10.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Beşiktaş U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübü sporcusu Erdon Dacı'nın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübü sporcusu Mustafa Özkan'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 resmi müsabakadan mencezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübü sporcusu Ali Ayhan Cebeci'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübü sporcusu Musa Aydın'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Yasin Sülün'ün, 07.10.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Beşiktaş U21 Ligi müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Berke Doğukan Önde'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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