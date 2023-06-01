Olcay Şahan futbola geri döndü

Bu sezon, TFF 2. takımlarından Afyonspor'da forma giyen Olcay Şahan, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Futbola bir sezon ara verdikten sonra yeniden döndüğünü hatırlatan Şahan, "Öncelikle hayattaki en büyük tutkum olan futbola geri dönme kararımın ne kadar doğru bir karar olduğunu 14 asist yapıp, 6 gol atarak gösterdiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Vücudum ve enerjim el verdiği için bu büyük tutkuyu birkaç sene daha sürdürüp futbol hayatıma devam etme kararı aldığımı da bildirmek istiyorum" diyen Şahan, şöyle devam etti:

"Bu sene formasını gururla taşıdığım Afyonspor ile sözleşmem sona erdiği için şimdilik ayrılmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında birlikte omuz omuza olduğum tüm takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Yeni sezonda görüşmek üzere."