Ordu Stadı yükseliyor

Durugöl Spor Tesisleri’nin bulunduğu yere inşa edilen ve UEFA standartlarında yapılacak olan toplam 102 milyon lira maliyetindeki statta çalışmalar aralıksız devam ediyor. Stadın batı tarafındaki tribün katları yükselirken yapımcı firma üç vardiya halinde çalışıyor. Stadın gelecek futbol sezonuna hazır olması bekleniyor.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde söz verdikleri mega projeler arasında yer alan stadın inşaatının hızla devam ettiğini belirtti. Stadın zamanında tamamlanabilmesi için yüklenici firmanın gayret gösterdiğini ifade eden Yılmaz, hedeflerinin 450 iş gününde projeyi tamamlamak olduğunu söyledi. Projede 200’ün üzerinde işçi çalıştığını kaydeden Yılmaz, “Şu anda yeni stadın batı tribününde devam eden kaba inşaatın sonuna gelindi. Ayrıca güney ve kuzey tribünlerinin de yapımına başlandı. Kısa süre sonra doğu tribününe yönelik de çalışma başlayacak. 53 bin 952 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan stat çok amaçlı bir spor kompleksi olarak hizmet verecek. Stadın Ordu’ya kazandırılmasında katkısı olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve hükümete teşekkür ediyorum” dedi.

Yılmaz, “İnşallah söz verdiğimiz şeklinde yeni stadımız 2018’in mayıs-haziran ayına kadar tamamlanacak. Hedefimiz Yeni Orduspor’u da bir sonraki sezonda bu statta oynatmak. UEFA standartlarında yapılan stat şimdiden ilimize hayırlı olsun. İnşallah bu proje çok kısa zamanda tamamlanarak tüm sporseverlerin hizmetine sunulacak” diye konuştu.

Stadın teknik özellikleri

Son teknoloji sistemi ile donatılacak olan 105×68 metre ebatlarında sahaya sahip olacak olan Ordu stadı, sulu sistem ve alttan ısıtmalı olacak. Statta 4 adet sporcu soyunma odası, soyunma odalarından da ulaşılabilen, her soyunma odası için ayrı ortalama 150 metrekarelik ısınma salonları, bay-bayan hakemler için ayrı soyunma odaları, sporcu revir ve doping kontrol odaları, ev sahibi ve misafir sporcular için ayrı mescit ve abdesthanelerin yanı sıra 100 kişilik basın toplantı salonu, sporcu ve protokol röportaj alanları, UEFA, FIFA, federasyon ve işletme ofisleri, 202 kişilik masalı ve masasız basın tribünü, basın fuayesinden ulaşılan çalışma salonu, televizyon-radyo canlı yayın odaları ve panoramik stüdyo bulunacak.

Stat altında kapalı otopark

Üç farklı protokol ağırlama salonu, 262 kişilik protokol tribünü ve biri başkanlık locası olmak üzere toplam 25 locanın yer alacağı statta bulunacak diğer özellikler şunlar:

Hem kurumsal hem standart, UEFA Club ve misafir seyirci olmak üzere farklı seyirci grupları için fuaye alanları ile bu alanlarda ulaşılabilen yeterli sayıda ıslak hacim ve mescit, farklı tribünlerde olmak üzere 84 kişilik engelli ve 84 kişilik refakatçi seyirci tribünü, takım mağazası, kiralanabilir alan, kafeterya, teraslı, aynı çekirdekli, saha ve deniz manzaralı 2 restoran alanı, ayrı çekirdekle ulaşılabilen bay-bayan soyunma odaları, vitamin bar ve dinlenme alanına sahip 2 antrenman salonu, bireysel antrenmanlar için 10 salon, 3 adet misafir seyirci, 12 adet ev sahibi seyirci için bilet gişesi, 428'i kapalı, 126'sı açık olmak üzere toplam 554 araçlık otopark, 5 araçlık canlı yayın araç otoparkı, 11 araçlık engelli seyirci otoparkı, stadyumun farklı bölümlerinde 26 merdiven ve 16 asansör.