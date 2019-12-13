ÖZET | Borussia Mönchengladbach - Başakşehir: 1-2 maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi son grup maçlarının oynandığı gecede Borussia Mönchengladbach evinde Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan M'Gladbach aradığı golü 33. dakikada Thuram ile buldu. Golün ardından baskısını arttıran Başakşehir ilk yarının bitimine dakikalar kala 44. dakikada İrfan Can Kahveci topu Gladbach ağlarına bıraktı. Başakşehir'e turu getiren golü 90. dakika Crivelli'den geldi. İrfan Can Kahveci attığı golün ardından tribünlere asker selamı verdi. Temsilcimiz bu mücadele ile Alman temsilcisini mağlup etti ve adını son 32 turuna yazdırdı. Borussia Mönchengladbach - Başakşehir maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde...

B. M'GLADBACH - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

1' Ve maç Başakşehir'in vuruşuyla başladı.

3' Maçta ilk korneri Mönchengladbach kazandı. Hermann'ın kullandığı köşe vuruşunu Başakşehir defansı uzaklaştırdı.

4' İlk dakikalarda Mönchengladbach etkili. Thuram'ın şutunu Başakşehir savunması bloke etmeyi başardı.

11' Başakşehir ilk kornerini kazandı. Paslaşarak kullanılan köşe atışında son olarak İrfan Can sol kanattan ortasını açtı ama top kaleci Sommer'de kaldı.

17' Zakaria, kaleye 35 metre uzaktan şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta gitti.

23' Herrmann'ın sağ kanattan ortası Başakşehir defansına çarptı. Kaleye doğru yönelen top kornere çıktı.

30' Mönchengladbach etkili geldi. Sağ kanattan Herrmann'ın pasında Neuhaus topu auta yolladı.

33' GOL! Lainer'in sağ kanattan yerden ortasına Başakşehir defansı ve kaleci Mert dokunamadı. Arka direkte Thuram rahat pozisyonda topu filelere gönderdi.

40' Thuram şut imkanı buldu. Fransız oyuncunun ceza sahası dışından vuruşu Ponck'tan döndü.

42' Mehmet Topal'ın başlattığı atakta Elia topla sol kanatta buluştu. Hollandalı oyuncunun kötü ortasına kimse dokunamadı.

44' GOL! İrfan Can Kahveci'den müthiş bir gol geldi! Genç oyuncunun yaklaşık 40 metren sert vuruşunu kaleci Sommer elinden kaçırdı. Sekerek kaleye yönelen meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu.

İLK YARI SONUCU: B. Mönchengladbach 1-1 Başakşehir

45' İkinci yarı Mönchengladbach'ın vuruşuyla başladı.

46' Edin Visca'nın sol çaprazdan kullandığı sert serbest vuruşa Clichy kafayı vurmak istedi ama başarılı olamadı.

50' Lainer'in sağ kanattan ortası Başakşehir savunmasına çarptı. Lainer bir kez daha aldığı topu bu kez kaleye yolladı ancak şut farklı şekilde auta çıktı.

59' KARŞI KARŞIYA! Alman temsilcisi, Başakşehir yarı sahasına yerleşmiş durumda. Bir anda Herrmann kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı ama tecrübeli eldiven gole izin vermedi.

63' SARI KART! Mehmet Topal kendi rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart aynı zamanda maçın ilk sarı kartı.

65' AZ FARKLA! Mönchengladbach tehlikeli geldi. Sol kanattan yapılan ortaya Neuhaus yakın mesafeden kafayı vurdu ancak top auta çıktı.

69' SON ANDA! Başakşehir gole yaklaştı. Elia ceza sahasının sağında topla buluştu. Hollandalı oyuncunun yerden pasını Crivelli kontrol etti. Fransız oyuncu altı pas civarında dönmeyi başardı ancak vuruşunu kaleci Sommer çıkardı.

76' AZ FARKLA! Clichy sol kanattan ortasını yaptı. Crivelli'nin kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı!

88' Mönchengladbach bir korner vuruşu daha kazandı. Başakşehir defansı topu uzaklaştırmayı başardı. Pozisyonun devamında topu kapan Demba Ba, topu sürmekte yavaş kaldı.

90' GOL! Başakşehir tur kapısını aralıyor! Sol kanattan yapılan orta altı pasta Crivelli'nin önünde kaldı. Fransız yıldız için topu filelere göndermek zor olmadı.

MAÇ SONUCU: B. M'GLADBACH 1-2 BAŞAKŞEHİR

B. M'GLADBACH - BAŞAKŞEHİR MAÇ DETAYLARI

Stat: Borussia Park

Hakemler: Jose Martinez xx, Raul Cabanero xx, Inigo Prieto xx

Borussia Mönchengladbach: Yann Sommer x, Nico Elvedi xx, Oscar Wendt xx, Matthias Ginter xx, Stefan Lainer xx, Christoph Kramer xx, Denis Zakaria xx, Florian Neuhaus xx, Patrick Herrmann xx, Marcus Thuram xxx, Breel Embolo xx

Yedekler: Tobias Sippel, Tony Jantschke, Ramy Bensebaini, Tobias Strobl, Raffael, Lars Stindl, Alassane Plea

Teknik Direktör: Marco Rose

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck x, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can xxx, Mehmet Topal xx, Aleksic xx, Elia xx, Edin Visca xx, Crivelli xx

Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Mert Çelik, Azubuike, Berkay Özcan, Demba Ba, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Marcus Thuram (dk. 33) (B. Mönchengladbach), İrfan Can (dk. 44) (Medipol Başakşehir)



