  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 16 Şubat 2020 14:27

PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç men cezası!

PFDK, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç ceza verdi.

PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç men cezası!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın cezasını açıkladı. Kurul, tecrübeli antrenöre 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.

Hasan Şaş, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde kulübedeki yerini alamayacak.

PFDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , Spor Toto Süper Lig , hasan şaş , pfdk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM