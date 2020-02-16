PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç men cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın cezasını açıkladı. Kurul, tecrübeli antrenöre 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.

Hasan Şaş, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde kulübedeki yerini alamayacak.

PFDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.