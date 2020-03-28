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  4. 28 Mart 2020 22:19

Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı

Hes Kablo Kayserispor'un 51 yaşındaki teknik direktörü Robert Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı.

Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı
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Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için testler yapılmaya devam ediliyor. Hafta içerisinde Hes Kablo Kayserispor takımında da testler gerçekleştirilmişti. Bu testlerin sonuçları gelmeye başladı.

YARDIMCILARININ DA TESTİ NEGATİF ÇIKTI

1 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, Asbaşkan Mustafa Tokgöz, yöneticiler Onur Gözbaşı ve Süleyman Akın'dan sonra teknik direktör Robert Prosinecki'nin test sonucu negatif çıktı. Prosinecki'nin yardımcılığını yapan Gordon Cipric ve Dragan Spasic'in de test sonuçları negatif çıktı.


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Kayserispor , robert prosinecki , koronavirüs
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