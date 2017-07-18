PSG Yuri’nin peşini bırakmıyor

Geçen yıl şampiyonluğu Monaco’ya kaptıran Paris Saint Germain, bu sezon işini sağlama alma niyetinde.

Yaşlanan Maxwell’in yerine sol beke kaliteli ve tecrübeli birini transfer etmek isteyen Paris’li yöneticiler, Real Sociedad’ın 27 yaşındaki sol beki Yuri Berchiche’i gündeme aldı.

Las Noticias de Guipuzcoa adlı gazetenin verdiği habere göre, Real Sociedad’la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yuri için yapılan ilk teklif geri çevirildi.

Sözleşmesinde 30 milyon euro’luk serbest kalma maddesi bulunan Yuri için Paris Saint Germain’in yeni bir teklif yapması bekleniyor.

Yuri geçtiğimiz sezon Real Sociedad’la 41 resmi maça çıkıp 3 gol atma başarısı gösterdi.