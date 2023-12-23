Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi

Real Madrid'de 3 kez sakatlanan ve bir türlü sahalara geri dönemeyen Arda Güler için yeni tarih verildi.

LaLiga'da Noel arasına lider giren Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler için kararını verdi. Defensa Central'de yer alan habere göre; Ancelotti, tatil dönüşü sakatlığını atlatan Arda Güler'e ilk kez forma şansı verecek. Haberde Arda Güler'in artık hazır olduğunu düşünen İtalyan teknik adamın, tatil dönüşü milli oyuncuya şans vermeye hazırlandığı belirtildi. TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI Arda Güler'in 3 Ocak'ta oynanacak Mallorca maçında kesin olarak süre alması bekleniyor. Bu durumun Real Madrid taraftarlarını ve Arda Güler'i ciddi şekilde heyecanlandırdığı da yazıldı. Üst üste 3 ciddi sakatlık geçiren Arda Güler, henüz Real Madrid formasını giyemedi.