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  4. 21 Şubat 2018 14:02

Ribery için bomba iddia !

Beşiktaş'ın 5-0 mağlup olduğu Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Franck Ribery ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Ribery için bomba iddia !
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı Allianz Arena'da 5-0 mağlup eden Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Franck Ribery ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular hakkında bir dosya hazırlayan La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın eski yıldızının Olympique Marsilya'ya dönmek istediğini yazdı.

Gazete, 34 yaşındaki Fransız futbolcunun sezon sonunda eski takımına geri dönerek kariyerini de burada tamamlamak isteyebileceğini belirtti.

Bu yıl Bayern formasıyla 21 maçta boy gösterebilen Ribery, bu mücadelelerde 3 gol ve 2 asist kaydedebildi.

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