Rıdvan Dilmen açıkladı: TFF Başkanlığı'na aday olacak mı?

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türk futbolu için her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğunu, ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'nın buna dahil olmadığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa ederken, yerine bazı adaylar öne çıktı. İsmi zaman zaman TFF Başkanlığı için anılan Rıdvan Dilmen konuyla ilgili soruyu yanıtladı.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden soruları yanıtlayan Dilmen, bir takipçinin "Türk futbolunu geldiği bu kötü durumdan kurtaracak, adaletli, liyakatı, şeffaf yönetimi sağlayacak, Milli Takımı ve Türk futbolunu kurtarabileceğini düşündüğünüz TFF Başkanı kim olmalıdır?" sorusuna şu yanıtı verdi:

'TFF BAŞKANLIĞI ZOR İŞ'

"Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı kolay bir iş değil. Söylediğiniz özellikleri yapabileceğime kesin inanıyorum. Ama bu ben adayım anlamına gelmiyor. TFF Başkanlığı çok zor bir iş. Alt kadrosunu iyi yaptıktan sonra yapılabilecek bir iş. Özveri isteyen bir kurum. Futbolun iyi yere gelmesi için federasyon başkanı olmama gerek yok. Olmayayım da zaten. Öyle bir niyetim de yok.

'DÜRÜST OLMAK FUTBOLDA YETERLİ'

Fakat futbolun söylediğiniz özelliklerle saha içine girmeden saha dışında halledebilecek, siyasetten uzak, fazla kulüpçü olmama, en önemlisi de şeffaf olmalı. Dürüst olmak futbolda yeterli. Futbol matematik değildir. Federasyon başkanı adayı falan değilim. Türk futbolunda yapabileceğim ne varsa ki; yapacağıma da inanıyorum her türlü göreve her zaman hazırım. Federasyon başkanlığı dışında."