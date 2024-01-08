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Rıdvan Dilmen, Süper Kupa maçının tarihini açıkladı

Rıdvan Dilmen, Süper Kupa maçının tarihini açıkladı
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Rıdvan Dilmen, ertelenen Süper Kupa maçının tarihiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçı için Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir iddia geldi.

Canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen, Süper Kupa için düşünülen tarihi açıkladı.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Süper Kupa'yla ilgili, federasyon 25 Ocak'ta düşünüyor olabilir. Perşembeye geliyor. 1-2 hafta kaydırmak istiyorlar bildiğim kadarıyla, 19 Mayıs değil, 26 Mayıs. Orayı kaydıralım diye düşünüyorlar. Ali Bey ve Okan Hoca'yı dinledim, bence doğru bir tez o, Mart ayında seçimden önce cuma falan oynayabiliriz dediler ya mantıklı geldi bana, iki takım da okey diyebilir diye düşünüyorum. Federasyon karışmasın Allah aşkına bu sefer."

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray rıdvan dilmen süper kupa fenerbahçe galatasaray
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