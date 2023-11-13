Sakatlıktan bir türlü kurtulamayan Arda Güler gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'den büyük bir sükse yaratarak Real Madrid'e transfer olan ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler'in son sakatlığı sonrası gözyaşlarını tutamadığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den 20 milyon euro artı 10 milyon euroluk bonus maddesiyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yaz transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Real Madrid'e transfer olduktan sonra takımla birlikte ABD kampına giden milli oyuncu, yaşadığı diz sakatlığının ardından İspanya'da ameliyat oldu ve sezon öncesi kamp döneminde takımla çalışma fırsatı bulamadı.

Las Palmas ile oynanacak La Liga maçı öncesi kısa süre de olsa takımla çalışmalarını sürdüren Arda Güler bu kez sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 4 hafta daha sahalardan uzak kaldı.

Yaşadığı sakatlık problemlerini atlatan ve uzun süre takımla antrenmanlara katılan Arda Güler, Rayo Vallecano ve Braga ile oynanan maçların kadrosunda yer alsa da Ancelotti tarafından sahaya sürülmemişti.

ANCELOTTI DUYURDU

Carlo Ancelotti, Valencia maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Arda Güler'in Braga maçı öncesinde sakatlık yaşadığını bu yüzden forma giyemediğini duyurdu. Arda Güler'in muhteşem bir yeteneğe sahip olduğunu belirten Ancelotti, "Arda Güler geçen sezon bir sakatlık geçirdi ve onu başarıyla atlattı. Ama böyle bir sakatlık geçirdiğinizde, bu küçük sorunları yaşıyorsunuz. Arda Güler hala büyük bir yetenek. Bu yaşadıkları önemsiz. Harika bir geleceği olacak. Maalesef sakatlığı Braga maçından önce oldu. Hala onu rahatsız ediyor ama ciddi bir şey değil... Açıkçası mutsuz çünkü oynamak istiyor. Bu bir geri adım ama nükseden bir şey değil. Onu olabildiğince iyi hale getirmek için önümüzde koca bir milli ara var. İlk sakatlığı geçen sefer geçirdiği menisküs yırtığıydı. Ameliyat oldu ve sık sık olduğu gibi diğer bacağınızın pozisyonu değişiyor ve iyileşme sürecinde kas problemleri yaşayabiliyorsunuz. Ona olan da buydu. Onun geleceği çok güzel, çok güzel. O çok yetenekli bir oyuncu. Oyuncunun hayal kırıklığına uğramasını anlayabiliyorum ama bu sadece bir kas problemi. Benim de kişisel tecrübem var. 21 yaşındayken iki yıl ara verdim ve sonra geri döndüm. Güler'in geleceği şüpheli değil. Bu sadece bir an ve umarım aradan sonra iyileşebilir. Arda'nın sakin ve soğukkanlı olması lazım. Sakatlanan bir oyuncu için şu anda tutunmak her zaman zordur. Diğer takım arkadaşları gelip oynuyor ama siz oynamıyorsunuz. Üzgün ve kızgın olması anlaşılabilir bir durum. Ona bütün kalbimizle sevgi gösteriyoruz... ve acelemiz yok. Onun geleceği burada ve olağanüstü bir yeteneği var." ifadelerini kullanmıştı.

"ARDA GÜLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU"

İspanyol basını Arda Güler'in yaşadığı son sakatlığın ardından gözyaşlarını tutamadığını öne sürdü. Defensa Central'de yer alan habere göre Arda Güler, "Yıkıldım! Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor." ifadelerini kullandı. Real Madrid kulüp doktorlarının da Arda Güler'in bu sözlerini doğruladığı iddia edildi.

ARDA'NIN SAKATLIĞI SONRASI KULÜP DOKTORU KOVULDU

İspanyol basınından Marca'nın özel haberine göre Real Madrid, Arda Güler'in tekrarlayan sakatlıkları sonrası baş sağlık görevlisi Niko Mihic'in görevine son verdi.

2017 yılında görevine başlayan Niko Mihic, Başkan Florentino Pérez'e ve Hırvat futbolculara olan yakınlığıyla tanınıyordu.

Mihic'in görevden alınmasında Arda Güler'in sakatlığı başrol oynadı. Arda Güler, Real Madrid'e ilk transfer olduğunda menisküs sakatlığı bulunuyordu ve takımının ABD kampında genç futbolcunun sakatlığı resmen açıklandı. Ancak Arda Güler'in ameliyat edilip edilmeyeceği konusunda tartışmalar yaşandı.



Ameliyat etmemeyi tercih eden Mihic, sonunda oyuncuyu ameliyat eden Dr. Leyes ile karşı karşıya geldi. Ayrıca Arda'nın menisküs sorununun çözülmesinin ardından tekrar eden kas sakatlıkları yaşaması da ayrılığın önünü açtı.

DİĞER SAKATLIKLAR DA SEBEBİYET VERDİ

Sadece Arda Güler'in durumu değil, aynı zamanda geçen yıldan bu yana yaşanan sakatlıklar (Benzema, Alaba ve Ceballos) sonucu tedavi süreçleri için kulüp içerisinde tartışmalar yaşandı ve bu olaylar kulüp yönetimine kadar uzandı.

Sonucunda Real Madrid yönetimi, Mihic ile yollarını ayırma kararı aldı.