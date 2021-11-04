Beşiktaş yıkıldı! Sergen Yalçın: ''Sorumlusu benim''

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a 4-0 yenilirken Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "“Bir an evvel morali toparlayıp önümüzdeki maça bakacağız” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'e konuk oldu.

Karşılaşmanın başından itibaren üstün oyununu sürdüren Sporting karşılaşmadan 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

28.dakikada Savunmanın arkasına atılan topa Nunes hareketlendi. Rıdvan ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Pedro Goncalves topu ağlara gönderdi ve Sporting 1-0 öne geçmiş oldu.

38.dakikada ceza sahasında topla buluşan Goncalves topu ağlara gönderdi. Sadece 3 dakika sonra Paulinho ceza sahası yayına doğru sokulup yerden sert bir vuruş yaptı ve top direk dibinden ağlarla buluşturdu. Böylece ilk yarının skorunu Sporting lehine 3-0 tescillemiş oldu.

İkinci yarının başlamasıyla beraber Sporting'in önce bir topu direkten döndü ardından sol kanattan Matheus Reis'in ön direğe kestiği topu Welinton kesti. Seken top Sarabia'nın önünde kaldı. Sarabia da topu boş kaleye gönderdi. Skor 4-0'a gelmiş oldu. Maçta başka gol olmadı ve böylece Sporting 19 Ekim'de 4-1 kazandığı maçın ardından bu maçı da 4-0 kazanmış oldu.

Grupta henüz puan alamayan Beşiktaş, oynadığı 4 maçta kalesinde 12 gol görmüş oldu. Beşiktaş, bir sonraki maçını 24 Kasım'da İstanbul'da Ajax ile oynayacak.

"SORUMLUSU BENİM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-0’lık Sporting mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, “Burada kaybedilen maçların, oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil. Bu tür oyunların ve skorların sorumluluğunu alması gereken benim. Üzgünüz. Yapacağımız şey lige dönüp, bir an evvel morali toparlayıp, önümüzdeki maça bakmak” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4’üncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting’e 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Burada kaybedilen maçların veya oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil. Bu tür oyunların ve skorların sorumluluğunu alması gereken benim. Bazen iyi olur, bazen kötü oyunlar olur. Normaldir. Burası üst seviye, Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar. Bazen istediğiniz şeyler olamayabiliyor. Bu çok normal. Tabii ki ağır bir mağlubiyet aldık ama 30 dakikalık bölümde çok da oyunda bir şey yoktu. Kaçırılan gol pozisyonları var iki takım için. Ortada giden bir oyundu. Maalesef hakemin yarattığı bir penaltı ile demoralize olan bir takım vardı. Sonrasında konsantre olmakta zorlandık, oyundan düştük, rakip daha iyi mücadele etti. Skoru da aldılar. Bunun neticesinde istediğimiz oyunu ve skoru sahaya yansıtamadık. Üzgünüz. Yapacağımız şey lige dönüp, bir an evvel morali toparlayıp, önümüzdeki maça bakmak. Hayat devam ediyor. Çok çabuk o maçlara hazırlanmak zorundayız” diye konuştu.