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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Fenerbahçe'nin, Dinomo Kiev ile oynayacağı rövanş maçı 27 Temmuz saat 20.00'de Exxen'de yayınlanacak.

Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçına çıktı. Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Dinamo Kiev ile golsüz berabere kaldı.

YAYINCI PLATFORM BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçının yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Kadıköy'deki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele, Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

ELERSE RAKİP STURM GRAZ
Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'i elerse 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile eşleşecek. Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile eşleşecek.

Etiketler fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş exxen Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu
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