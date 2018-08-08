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  5. 08 Ağustos 2018 11:11

Fenerbahçe'de 6 yıllık kabus !

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde 6 yıldır deplasmanda maç kazanamıyor.

Fenerbahçe'de 6 yıllık kabus !
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Benfica deplasmanında Cervi’nin golüyle 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertliler avantajlı skoru elde edemese de tur umutlarını Kadıköy’e taşımayı başardı.

69’da Cervi’nin golüyle öne geçen Benfica ev sahibi avantajını kullanıp farklı bir skorla İstanbul’a gelmeyi ve tur için rahatlamayı düşündü. Ancak Fenerbahçe yoğun baskıya rağmen Portekiz ekibine ikinci gol için imkan tanımadı ve Kadıköy kozunu kullanma şansını elde etti.

Devler Ligi’ndeki deplasman şanssızlığını bu maçta da bitiremeyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde deplasmanda 6 maçtır kazanamıyor. İşte sarı lacivertlilerin Düşler Sahnesi’ndeki son 6 karşılaşması:

Benfica 1-0 Fenerbahçe (2018) Monaco 3-1 Fenerbahçe (2016)

Shakhtar 3-0 Fenerbahçe (2015)

Arsenal 2-0 Fenerbahçe (2013)

Salzburg 1-1 Fenerbahçe (2013)

S. Moskova 2-1 Fenerbahçe (2012)

Benfica - Fenerbahçe maç sonucu: 1-0Benfica - Fenerbahçe maç sonucu: 1-0

 

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde deplasmandaki son galibiyetini 2012’de, Vaslui’ye karşı aldı.Fenerbahçe en son 2012-13 sezonunda Vaslui karşısında deplasmanda 4-1 kazanmıştı.

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