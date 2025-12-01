Galatasaray o hakemi UEFA'ya şikayet etti

Galatasaray Kulübü, Union Saint Gilloise maçının İspanyol hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA’ya şikayette bulundu" denildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında hakeme yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Buruk, ''Hakemin kırmızı kartı vermediği oyuncu golü attı. İspanyol hakemin çok kötü maç yönettiğini söyleyebilirim. Bu mağlubiyeti hakeme ve eksiklere de bağlamak istemiyorum. Bu 11 ile de daha iyisini yapabilirdik. Kendi hatalarımızı gözden geçirmeliyiz. Hakemin çok büyük hata yaptığını söylemek gerekiyor. Bu kadar büyük hatayı da UEFA cezalandıracaktır diye düşünüyorum'' demişti.

İHA