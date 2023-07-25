Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur şansını İstanbul'a bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya gelirken mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023/24 sezonunu Şampiyonlar Ligi maçıyla açtı. Yapılan transferlerle kendinden söz ettiren sarı-kırmızılılar, Litvanya temsilcisi Zalgiris takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu sezon ilk resmi maçına çıkan Galatasaray sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak tur şansını İstanbul'a bıraktı.

YENİ TRANSFER 11'DE!

Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, Zalgiris maçına ilk 11'de başladı. Özellikle hücumda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Angelino, Okan Buruk'tan geçer not aldı.

MUSLERA KARŞI KARŞIYA KURTARDI

Ev sahibi tehlikeli geldi. Oyewusi, Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı, top direğin az farkla yanından auta çıktı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Dakikalar 21'i gösterdiğinde şık çalımlarla ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün sol çaprazdan attığı şutta top direkten oyun alanına döndü.

ZANIOLO NET GOLÜ KAÇIRDI

Driplingle kalabalık savunmadan kurtulan Zaniolo'nun yerden sert şutunda top az farklı auta çıktı.

TOP AĞLARDA VE GOL...

İkinci yarının henüz başında tehlikeli bir atakla Galatasaray yarı sahasına giren Zalgiris'in en iyi oyuncusu Mathias Oyewusi topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

ABDÜLKERİM SKORU EŞİTLEDİ

Galatasaray, Litvanya'da beraberliği yakaladı. Sergio Oliveira'nın ortasına arka direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

4 DAKİKADA 2 GOL!

Halil Dervişoğlu, Galatasaray taraftarına tekrar merhaba dedi. Abdülkerim'in golünün üstünden yalnızca 4 dakika sonra sahneye çıkan Halil, Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

UZATMALARDA BİR GOL DAHA...

Zalgiris-Galatasaray maçının sonuna 6 dakika ilave edilmişti. İlk uzatma dakikasında Donatas Kazlauskas ile golü bulan Zalgiris, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

RÖVANŞ 2 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK

Mücadelenin rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.

TUR ATLARSA RAKİP LUDOGORETS-OLİMPİA LJUBLJANA EŞLEŞMESİNİN GALİBİ OLACAK

Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Bulgaristan Ligi ekibi Ludogorets Razgrad ile Slovenya temsilcisi Olimpia Ljubljana mücadelesinin galibiyle eşleşecek. 3. turda ilk karşılaşmalar 8/9 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Ludogorets Razgrad geride kalan sezonda Bulgaristan Ligi’ni zirvede bitirerek şampiyonluğa ulaşırken, maçlarını Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde bulunan 10 bin 500 kapasiteli Huvepharma Arena’da oynuyor. Bulgar ekibin geride kalan sezonda 20 golle takımın en golcüsü 22 yaşındaki Brezilyalı santrforu Igor Thiago, transfer döneminde Club Brugge’ün yolunu tuttu.