Morata'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması

Real Madrid alt yapısında yetişen Alvara Morata, 2014-15 ve 2015-16 sezonunlarında Juventus'ta oynadıktan sonra bu sezon başında yuvaya geri döndü. İspanyol forvet, 2014-15 sezonunda Juventus ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarına damga vurmuştu.

İtalya'da 2-1 kazandıkları ve İspanya'da 1-1 berabere kaldıkları maçlarda birer gol atan Morata'nın, bu kritik gollerde adeta hiç sevinmemesi hala hafızalarda... Real Madrid, bu gollerle kupaya veda etmiş ve bugüne kadar hiçbir takımın üst üste kazanamadığı Şampiyonlar Ligi'nde belki de üçleme (2013-14 ve 2015-16'da bu kupayı kazandılar), hatta bu sezon da finalde gülen taraf olurlarsa dörtleme şansını kaçırmışlardı.

İspanya'da katıldığı bir televizyon programında 2015'teki yarı finalleri anlatan Morata, "Kura gününü bile hatırlıyorum. Real Madrid çıkınca karnıma ağrı girdi. Kendi kendime Konsantre ol. Şimdi Real Madrid'de oynamıyorsun. Onlar takım arkadaşların değil, rakibin' diye defalarca söyledim. O golleri başka bir takıma atmış olmak için her şeyimi verirdim. Ama profesyonel futbolcuyum, atmamazlık da yapamazdım. Real Madrid'e ve Santiago Bernabeu Stadı'na bir Şampiyonlar Ligi Kupası borçluyum. Çünkü onların bir kupasını aldım" diye konuştu.

Morata, Atletico Madrid'i elemek için büyük bir avantaj yakaladıklarını, finalde Juventus'a karşı oynamayı çok istediğini sözlerine ekledi.