Napoli'de Ancelotti ile yollar ayrıldı

Napoli, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verildiğini açıkladı. Son dönemde olumsuz sonuçlar sebebiyle eleştirilen ve istifa edeceği yönünde haberler çıkan Ancelotti, 4-0 kazanılan Genk maçına rağmen koltuğundan oldu.

Napoli, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Genk'i 4-0 mağlup etti ve tarihinde üçüncü kez Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmeyi başardı. Bu galibiyet sonrasında ise kulüpten yapılan resmi açıklamada teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verildiği belirtildi.

Ancelotti maç sonunda "İstifa etmeyeceğim. Böyle bir niyetim yok. Ancak takımın başında kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Yarın başkanla görüşeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

