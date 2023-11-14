Pasolig kartıyla usulsüzlüğe 6 yıl hapis talebi

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray - Bayern Münih maçına bileti olmayan kişileri sokan şüpheli hakkında 6 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Geçtiğimiz ay oynanan Galatasaray-Bayern Münih futbol maçında ‘bilet var’ diye bağırarak başkasına ait passolig kartıyla bileti olmayan birçok kişiyi ücret karşılığında stadyuma soktuğu tespit edilen şüpheliye dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 6 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

24 Ekim 2023’de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Bayern Münih maçı öncesinde VIP turnikeleri önünde 'bilet var, bilet var' şeklinde bağırarak elinde bulundurduğu başkasına ait passolig kartıyla bileti olmayan birçok kişiyi ücret karşılığında stadyuma soktuğu tespit edilen şüpheli H.K.’e (47) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli H.K.’in 24 Ekim 2023’de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Bayern Münih maçı öncesinde Batı VIP turnikeleri önünde 'bilet var, bilet var' şeklinde bağırdığının Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından duyulduğu, usulsüz bilet satışının önlenmesi amacıyla şüpheli H.K.’e müdahale edildiği anlatıldı.

Görüntü inceleme ve tespit tutanağına da yer verilen iddianamede, şüphelinin turnike girişinde bulunduğu, turnike okuyucudan bir bilet okuttuğu ancak stadyum içerisine bir süre giriş olmadığı, ardından üzerinde mavi renk tişört bulunan bir kişinin stadyuma giriş yaptığının görüldüğü belirtildi.

‘Yarım turnike’ sistemini kullandığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, yapılan inceleme sonucu kullanılan elektronik biletin E.H.E. isimli bir şahıs adına düzenlenmiş olduğunun tespit edildiği, şüphelinin ‘yarım turnike’ olarak bilinen, biletin turnike okuyucusuna okutulmasının ardından turnike demirinin yarım tur döndürülmesiyle sistemin ‘geçiş tamamlanamadı’ uyarısı vermesi, turnikenin dönmesi ancak bahse konu biletin bir süre sonra tekrar faal hale gelerek kullanıma hazır halde bulunması işlemini yaptığı kaydedildi.

Yardımcı olma bahanesiyle kartlarını aldığı aktarıldı

Yarım turnike eyleminde bir bilet ile birden fazla usulsüz girişin mümkün olabileceğinin aktarıldığı iddianamede, şüphelinin maç günlerinde müsabakaya ait bileti olan kişileri bulduğu, bu kişilere yardımcı olmak bahanesiyle turnike bölgesinde bu kişilerden kartlarını aldığı, bu kişilerin stadyuma girişleri sırasında turnikenin tam dönmesini engelleyerek kartları birden fazla kez kullanıma açık hale getirdiği, bu şekilde yetkisiz olarak elinde bulundurduğu kart ile bileti olamayan birden fazla kişiyi seyir alanına soktuğu kaydedildi.

6 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli H.K.’in ‘yetkisiz olarak elektronik seyirci kartını üretme, satma, satışa sunma, alma, kabul etme ve bulundurma’ suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

İHA