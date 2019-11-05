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  5. 05 Kasım 2019 18:29

Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında yarın saat 23.00'te sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Real Madrid'in 19 kişilik maç kadrosu belli oldu.

Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu
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İspanyol ekibinde sakatlıkları devam eden Marco Asensio, Nacho Fernandez, Gareth Bale ve James Rodriguez’in yanı sıra Vinicius Junior, Odriozola ve Mariano Diaz teknik direktör Zinedine Zidane tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.

Eflatun-beyazlı ekibin 19 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Courtois, Areola, Altube

Defans: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy

Orta saha: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco

Forvet: Hazard, Jovic, Benzema, Lucas, Rodrygo

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